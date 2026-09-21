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ЦСКА с най-много играчи в България U19

  • 21 сеп 2026 | 13:46
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ЦСКА с най-много играчи в България U19

Националният отбор на България до 19 години започна подготвителен лагер преди участието си в международния турнир "Стеван Вилотич – Челе" в Сърбия. За лагера са повикани 22-ма футболисти от общо 18 клуба. Петнадесет от състезателите се развиват в български отбори, а седем са част от чуждестранни клубове. ЦСКА е с трима футболисти, по двама състезатели са повикани от Левски и Септември, а представители в състава имат още Лудогорец, Черно море, Марек, Черноморец Бургас, Рилски спортист, Вихрен, Ботев Пловдив и Ботев Враца.

Футболистите, които играят зад граница, пристигат от италианските Лече, Реджина и Каляри, испанския Реал Мурсия, хърватския Динамо Загреб, гръцкия ОФИ Крит и английския Уест Хам. Двама от футболистите в групата са пълни дебютанти с националната фланелка, а други двама не бяха викани при 19-годишните до момента.

Ето избраниците на селекционера Атанас Рибарски:

Вратари: Огнян Владимиров (Левски), Пламен Пенев (Лече)

Защитници: Алекс Тунчев (ЦСКА), Веселин Бачев (ЦСКА), Тимур Мустафа (Лудогорец), Радослав Палазов (Реал Мурсия), Борислав Стоичков (Септември София), Емануил Няголов (Черно море), Даниел Кирилов (Марек)

Полузащитници: Калоян Божков (Динамо Загреб), Борислав Пенков (Реджина), Стефан Крумов (ЦСКА), Атанасиос Туфас (ОФИ Крит), Мартин Пейчев (Уест Хам), Кристиян Горянов (Каляри), Радостин Стоилов (Левски)

Нападатели: Ростислав Костенски (Черноморец), Виктор Добрев (Септември София), Марто Бойчев (Рилски спортист), Даниел Манолев (Вихрен Сандански), Радослав Караманов (Ботев Пловдив), Самуил Мечев (Ботев Враца).

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