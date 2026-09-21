Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

11 месеца и 335 дни. Точно толкова време измина от кошмара на Холгер Руне в Стокхолм. Но през миналата седмица той се завърна на корта с победи над Илиян Радулов и Григор Димитров в мача между Дания и България за Купа “Дейвис”.

Завръщането на Руне не беше просто водеща новина в Хилерьод и малкото кралство, феновете на тениса по цялото земно кълбо с нетърпение очакваха да видят как ще се представи той? И Холгер се справи блестящо, макар пътят дотук да беше дълга и тежка битка – борба, която е накарала датчанина да цени живота повече, както самият той споделя.

За контузията му говори и Григор Димитров, който отправи пожелание към младия датчатин: да се поучи и да израсне от опита, натрупан през последните 11 месеца.

“Във всеки спорт неизбежно настъпва смяна на поколенията и не се съмнявам, че Холгер ще бъде част от тази промяна и ще се представя отлично още дълги години. Надявам се, че той не само ще се поучи, но и ще израсне от този опит”, заяви Григор Димитров пред датското издание SpilXperten.

35-годишният хасковлия обясни, че е имал късмета да няма тежки контузии през по-голямата част от кариерата си, но понякога му се е искало да е имал подобно голямо препятствие по-рано, за да изгради по-силна психика чрез болката и израстването.

“Малко е странно това, което ще кажа за себе си. Имах късмета през по-голямата част от кариерата си да не страдам от сериозни контузии – чак допреди няколко години. Но все пак, в известен смисъл ми се искаше да се бях сблъскал с някои сериозни трудности още в началото, подобно на това, през което премина Холгер през последните 11 месеца", каза Григор.

“Съветът ми към него е наистина да се поучи от този опит и да израсне благодарение на него. Ние се учим и израстваме чрез болката. За съжаление, такъв е животът. Затова казвам, че нямам абсолютно никакво съмнение, че той ще стане страхотен играч. Никакво съмнение. Всичко останало зависи от него“, добави най-добрият български тенисист за всички времена.

А Руне разбира какво има предвид Григор Димитров. Когато от SpilXperten му разказаха за разговора, проведен с Димитров, датчанинът, който иначе беше видимо ентусиазиран и изпълнен с адреналин, внезапно отдели време за размисъл и заяви: „Напълно разбирам Григор. Всъщност той засяга много интересна тема. Да се контузиш е наистина гадно. Ужасно е и не бих пожелал на никого да преминава през това, но пък човек научава много от подобна ситуация. Това ти помага да погледнеш на нещата в перспектива. Някак си започваш да виждаш всичко по-ясно. Когато играех на турнири седмица след седмица, нямах време да се замислям за нещата, защото мисълта ми винаги беше насочена към следващия турнир. Сега имах възможност наистина да се задълбоча в различни неща. Нямаше никакво напрежение“.

В същото време Руне сподели, че контузията му е отворила очите, тъй като сега цени повече живота на тенисист.

“Мисля, че сега повече ценя и самата игра на тенис. Оценявам повече живота, който водя. Имам уникалната възможност да си изкарвам прехраната с това, за което съм мечтал – просто като играя тенис. Това те прави и психически по-силен, защото щом това не успя да ме пречупи, значи нищо не може. Ако успея да се върна по-силен след това, ще мога да се справя с всичко. Никой съперник на корта не може да бъде толкова труден за преодоляване, колкото изпитанието, през което току-що преминах”, добави младата датска звезда.

Руне определено се завърна силно, постигайки две победи срещу отбора на България с впечатляваща игра.

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