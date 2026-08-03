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  2. Берое
  3. Футболист на Берое стана свободен агент заради неизплатени заплати

Футболист на Берое стана свободен агент заради неизплатени заплати

  • 3 авг 2026 | 18:40
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Футболист на Берое стана свободен агент заради неизплатени заплати

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз промени часовете на три мача от Втора лига и потвърди прекратяването на договора на Викторио Вълков с Берое заради неизплатени заплати. Решения на СТК за 3 август:

- Срещата от шестия кръг на Втора лига, между отборите на Спартак (Плевен) и Локомотив (Горна Оряховица), ще се играе по програма на 16.08 /неделя/ 2026 г от 20.00 часа, вместо от 18.00 часа. 

- По искане на Нова Броудкастинг груп, срещата от трети кръг на Втора лига между отборите на Янтра (Габрово) и Монтана ще се играе по програма на 11.08 /вторник/ 2026 г от 20.00 часа, вместо от 18.30 часа. 

- СТК констатира прекратяване на трудовия договор без предизвестие за неплатени месечни възнаграждения от Берое на Викторио Тодоров Вълков – състезател по футбол, считано от 28.07.2026 г.  

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