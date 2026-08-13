Берое привлече атакуващ халф

Втородивизионният Берое привлече 22-годишния Хамза Ел Яхяуи, съобщиха от старозагорския футболен клуб. За последно офанзивният футболист е играл в петодивизионния испански Морало.

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Хамза Ел Яхяуи е роден на 11 август 2004 година в Мостолес, Испания. Висок е 174 сантиметра и играе основно като атакуващ полузащитник и ляво крило, като може да бъде използван и в центъра на полузащитата. Футболистът притежава испанско и мароканско гражданство.

През сезон 2025/26 Ел Яхяуи записва 19 мача и три гола за Морало в испанската Терсера Федерасион. Преди това е играл за Гихуело и Кория, а през сезон 2023/24 е част от Монтеермосо. За Кория през сезон 2024/25 има две отбелязани попадения в 25 мача.

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