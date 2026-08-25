Владо Манчев: Трябват ни още футболисти

Старши треньорът на Берое Владимир Манчев говори след победата на своя тим над Спартак (Плевен). “Заралии” се наложиха с 3:0.

Берое продължи перфектната си форма като домакин и тресна Спартак (Плевен)

“Успяхме да създадем някои ситуации, които успяхме да реализираме. Искахме да вкараме първи по-ранен гол, което и стана. През второто полувреме не успяхме да контролираме добре топката. Второто полувреме влязоха някои футболисти, които не са окей физически. Третият гол ни успокои. Имаме доста резерви в играта. Имаме 13-14 нови състезатели, не е лесно.

Имаме проблеми с комплектоването на състава. Отдавам го най-вече на това. В мачовете като гости допуснахме грешки. Шампионатът е дълъг. Имаме дълъг път пред себе си.

Казах, че нашият отбор има потенциал. Трябват ни още един-двама футболисти, по-класни, по-опитни да ни дадат широчина. Мачовете са на често. 12 дни нямахме никакъв официален мач, за да може днес да го дават по телевизията. Хората сигурно са се радвали, но за нас е тежко, защото след това за 13 дни трябва да изиграем 4 мача. Играчите изпитват затруднения, играем на тежки температури”, заяви Манчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google