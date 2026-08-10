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  3. Берое пречупи дубъла на Лудогорец

Берое пречупи дубъла на Лудогорец

  • 10 авг 2026 | 21:57
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Берое пречупи дубъла на Лудогорец

Берое постигна домакински успех с 2:0 над дублиращия отбор на Лудогорец в среща от третия кръг на Втора лига. И двете попадения в двубоя паднаха след почивката - Айкут Рамадан откри резултата в 72-рата минута, а в самия край на мача отново той, с втория си гол днес, подпечата победата на заралии от дузпа.

С нея тимът на Владимир Манчев събра 6 точки, колкото имат и "орлите", за които загубата е първа от началото на новия сезон. В следващия кръг старозагорци гостуват на Фратрия, докато за разградчани предстои сблъсък с Вихрен (Сандански).

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Снимки: Startphoto

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