Манчев: Имахме ситуации, които трябваше да изиграем по-добре

Старши треньорът на Берое Владимир Манчев говори след загубата на своя тим от Фратрия. “Заралии” отстъпиха с 0:2 като гости.

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

“Имахме план за мача, малко повече изглеждаше, че трябва да играем в защита, но това беше свързано и с проблемите ни. Имахме малко време за подготовка, някои контузени играчи и други, които не са във форма. Не успявахме да играем добре с топката в моментите, в които трябваше. След като получихме гол, се опитахме да реагираме. Имахме ситуации, които трябваше да играем по-добре. След дузпата стана още по-трудно. Играчите дадоха всичко от себе си. Продължаваме да работим за следващите мачове.

Днес срещнахме един отбор, който е доста по-обигран от нас. Миналата година се бореха за промоция, тази година предполагам ще успеят да надградят. Ние се бяхме подготвили за тяхната игра.

На нас ни трябват играчи на доста позиции. Новите са футболисти без подготовка, не са играли нито контроли, нито подготовка. Всичко това го правят в движение. Нямаме чак толкова ресурси на този етап. Когато всички са в оптимална форма и кондиционно подготвени, тогава ще изглеждаме още по-добре. Очевидно е обаче, че ни липсват играчи на някои позиции”, заяви Манчев.

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