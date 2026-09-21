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  3. Добромир Дафинов: Ако бяхме вкарали дузпата, щяхме да спечелим мача с разлика

Добромир Дафинов: Ако бяхме вкарали дузпата, щяхме да спечелим мача с разлика

  • 21 сеп 2026 | 13:50
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Добромир Дафинов: Ако бяхме вкарали дузпата, щяхме да спечелим мача с разлика

Черноломец (Попово) продължи възходящото си представяне с 1:0 над СФК Светкавица 2014 в Търговище. Съседското дерби е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол
Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол

Добромир Дафинов, президент на домакините коментира пред Sportal.bg.

„Жалко, че допуснахме първа загуба. Бяхме по-добрият отбор в дербито. Пропускът ни от дузпата беше психологическия момент. Ако бяхме вкарали, щяхме да спечелим мача с разлика. Имахме голови положения да го направим. Липсваше ни късмет за съжаление“.

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