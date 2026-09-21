Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радо Росенов показа класа в първия си мач на Европейското първенство

Радо Росенов показа класа в първия си мач на Европейското първенство

  • 21 сеп 2026 | 15:01
  • 433
  • 0
Радо Росенов показа класа в първия си мач на Европейското първенство

Радо Росенов се забавлява в първия си мач на Европейското първенство

Радослав Росенов стартира с убедителна победа участието си на Европейското първенство в София. Вицешампионът от 2024 година и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул не остави шансове на румънеца Андрей Гавае. В категория до 60 килограма той се забавлява на ринга в „Асикс Арена“ по пътя към чист успех с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

22-годишният българин, 5-кратен носител на Купа „Странджа“, демонстрира явно превъзходство в хода и на трите рунда. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия).

Снимки: start-photo.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

  • 21 сеп 2026 | 13:34
  • 600
  • 0
Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

  • 21 сеп 2026 | 13:23
  • 687
  • 0
Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

  • 21 сеп 2026 | 12:04
  • 1094
  • 0
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 12256
  • 11
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 13829
  • 80
Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

  • 21 сеп 2026 | 05:36
  • 1320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

  • 21 сеп 2026 | 15:14
  • 5299
  • 13
Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 28279
  • 8
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 13829
  • 80
Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

  • 21 сеп 2026 | 13:00
  • 5742
  • 3
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 10322
  • 13
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 12256
  • 11