Радо Росенов показа класа в първия си мач на Европейското първенство

Радо Росенов се забавлява в първия си мач на Европейското първенство

Радослав Росенов стартира с убедителна победа участието си на Европейското първенство в София. Вицешампионът от 2024 година и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул не остави шансове на румънеца Андрей Гавае. В категория до 60 килограма той се забавлява на ринга в „Асикс Арена“ по пътя към чист успех с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

22-годишният българин, 5-кратен носител на Купа „Странджа“, демонстрира явно превъзходство в хода и на трите рунда. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия).

Снимки: start-photo.bg

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