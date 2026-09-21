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Левски с шестима национали, "син" футболист ще играе в Япония и Корея

  • 21 сеп 2026 | 13:54
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Шест футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за срещите на националните отбори в края на месец септември и началото на месец октомври 2026 г.

Защитникът Кристиан Димитров бе извикан в състава на представителния тим на България за мачовете от турнира „UEFA Nations League“ срещу Люксембург на 26 септември в Пловдив, срещу Естония на 29 септември в Пловдив, срещу Исландия на 3 октомври в Рейкявик и срещу Люксембург на 6 октомври в Люксембург.

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Стивън Стоянчов са повикани в младежкия национален отбор за европейските квалификации срещу Португалия на 25 септември в Пазарджик, срещу Чехия на 30 септември в Храдец Кралове и срещу Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

Защитникът Кристиан Макун получи повиквателна за представителния тим на Венецуела за приятелските мачове срещу Япония на 28 септември в Хирошима (Япония), срещу Република Корея на 2 октомври в Улсан (Република Кория) и срещу Йордания на 6 октомври в Аман (Йордания).

Защитникът Никола Серафимов бe повикан в националния отбор на Северна Македония за мачовете от турнира „UEFA Nations League“ срещу Швейцария на 26 септември в Скопие, срещу Словения на 29 септември в Любляна, срещу Шотландия на 3 октомври в Скопие и срещу Швейцария на 6 октомври в Люцерн, но отпадна за мачовете, тъй като се възстановява от контузия.

Вратарят Огнян Владимиров получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години за приятелския международен турнир в Суботица (Сърбия) и мачове срещу връстниците им от Сърбия на 24 септември, Унгария на 26 септември и Румъния на 29 септември.

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