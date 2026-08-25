Берое 0:0 Спартак (Плевен), голям пропуск за гостите

Берое и Спартак (Плевен) играят един срещу друг в двубой от петия кръг на Втора лига. Резултатът в Стара Загора към момента е 0:0.

Още в 5-ата минута гостите можеха да открият резултата. След центриране от корнер топката беше отклонена на първа греда и стигна до Шола Аделани на далечния край. Той обаче не успя да вкара от голлинията и изкара кълбото в аут.

БЕРОЕ 0:0 СПАРТАК (ПЛЕВЕН)

Стартови състави:

Берое: 1. Иван Гошев, 24. Христо Митев, 17. Георги Вълчев, 6. Ивайло Митев, 18. Стилиян Русенов, 21. Айкут Рамадан, 10. Исмаел Ферер, 22. Джулиано Бертино, 7. Симеон Вешев, 9. Шейх Диаманка, 2. Лъчезар Михайлов;

Спартак: 99. Петър Петров, 26. Даниел Стоянов, 19. Яни Пехливанов, 8. Росен Маринов, 27. Аджеил Невеш, 6. Виктор Иванов, 4. Мартин Трифонов, 10. Васил Шопов, 24. Шола Аделани, 17. Георги Димитров, 25. Преслав Антонов.

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