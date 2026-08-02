Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Вратарят на Берое подписа в Азербайджан

Вратарят на Берое подписа в Азербайджан

  • 2 авг 2026 | 18:54
  • 587
  • 0
Вратарят на Берое подписа в Азербайджан

Вратарят на Берое Артур Мота подсили азербайджанския Габала, съобщиха официално от клуба. Преди дни бразилецът подписа нов договор със заралии, които обявиха, че през този сезон стражът ще бъде отдаден под наем.

Берое удължи договора на своя вратар и го прати под наем
Берое удължи договора на своя вратар и го прати под наем

Мота играе под Аязмото от началото на 2024 г. и за този период записа общо 72 срещи за "зелените" от Стара Загора. През миналата кампания отборът на Габала беше замесен в битката за спасение и в крайна сметка успя да запази елитния си статут.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Съперникът на Левски пристигна в София

Съперникът на Левски пристигна в София

  • 2 авг 2026 | 16:47
  • 3098
  • 2
Веласкес ще говори преди мача с Кайрат

Веласкес ще говори преди мача с Кайрат

  • 2 авг 2026 | 16:40
  • 1317
  • 2
Нови два мача във Втора лига днес

Нови два мача във Втора лига днес

  • 2 авг 2026 | 16:30
  • 56828
  • 20
Основни футболисти се завръщат за Спартак (Варна)

Основни футболисти се завръщат за Спартак (Варна)

  • 2 авг 2026 | 16:13
  • 1197
  • 0
Светкавица 2014 измъкна победата накрая

Светкавица 2014 измъкна победата накрая

  • 2 авг 2026 | 15:15
  • 990
  • 1
Димитър Димитров: Давам леко предимство на Левски, но Кайрат е сериозен съперник

Димитър Димитров: Давам леко предимство на Левски, но Кайрат е сериозен съперник

  • 2 авг 2026 | 15:05
  • 7957
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Ботев (Враца), Текпетей откри

Лудогорец 1:0 Ботев (Враца), Текпетей откри

  • 2 авг 2026 | 19:00
  • 5791
  • 25
Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 16:38
  • 14441
  • 28
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 21034
  • 151
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 13170
  • 7
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 21324
  • 31
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 14985
  • 5