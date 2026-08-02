Вратарят на Берое подписа в Азербайджан

Вратарят на Берое Артур Мота подсили азербайджанския Габала, съобщиха официално от клуба. Преди дни бразилецът подписа нов договор със заралии, които обявиха, че през този сезон стражът ще бъде отдаден под наем.

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Мота играе под Аязмото от началото на 2024 г. и за този период записа общо 72 срещи за "зелените" от Стара Загора. През миналата кампания отборът на Габала беше замесен в битката за спасение и в крайна сметка успя да запази елитния си статут.

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