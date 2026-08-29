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  3. Иван Иванов сравни играта на Етър до 30-ата минута с тази на АЕК срещу Левски

Иван Иванов сравни играта на Етър до 30-ата минута с тази на АЕК срещу Левски

  • 29 авг 2026 | 20:54
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Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори след равенството на тима 2:2 с Берое в мач от шестия кръг на Втора професионална лига.

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола
Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

"Много сме далеч индивидуално и технически от това, което ми е в главата за провеждането на срещите. Футболът понякога опира до индивидуалното майсторство. До 30-ата минута направихме това, което АЕК направи на Левски. От една дълга топка допуснахме гол и се получи срив. В моето треньорство получавам все такива голове. Във футбола има напрежение във всеки мач. Индивидуално не сме на това ниво, което искам.

Българският футболист е силен, когато има свободно пространство, защото е много по-лесно. Трудно е, когато няма пространство, и това го няма в българския футбол. Поздравления за феновете на двата отбора", заяви треньорът на Етър.

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