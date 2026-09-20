Десетият кръг във Втора лига стартира с пет вълнуващи двубоя

Днес от 17:00 часа стартира десетият кръг във Втора лига. Първите две срещи са Несебър - Берое и Марек - Рилски спортист. Два часа по-късно започват Пирин - Фратрия и Янтра - Локо (ГО). От 20:30 часа пък е Етър - Черноморец.

Втора лига - 10 кръг



20 септември

17:00 часа

Несебър - Берое

Марек - Рилски спортист

19:00 часа

Пирин (Благоевград) - Фратрия

Янтра - Локомотив (Горна Оряховица)

20:30 часа

Етър - Черноморец (Бургас)

21 септември

17:00 часа

Спортист (Своге) - Вихрен

19:00 часа

Спартак (Плевен) - Лудогорец II

Добруджа - ЦСКА II

19:30 часа

Монтана - Хебър

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google