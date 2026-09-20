Десетият кръг във Втора лига стартира с пет вълнуващи двубоя

Днес от 17:00 часа стартира десетият кръг във Втора лига. Първите две срещи са Несебър - Берое и Марек - Рилски спортист. Два часа по-късно започват Пирин - Фратрия и Янтра - Локо (ГО). От 20:30 часа пък е Етър - Черноморец.
Втора лига - 10 кръг
20 септември
17:00 часа
Несебър - Берое
Марек - Рилски спортист
19:00 часа
Пирин (Благоевград) - Фратрия
Янтра - Локомотив (Горна Оряховица)
20:30 часа
Етър - Черноморец (Бургас)
21 септември
17:00 часа
Спортист (Своге) - Вихрен
19:00 часа
Спартак (Плевен) - Лудогорец II
Добруджа - ЦСКА II
19:30 часа
Монтана - ХебърДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google