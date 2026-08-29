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  3. Манчев: Как ще се оправяме, си е наш проблем - не мисля за точки, победи навън и навътре

Манчев: Как ще се оправяме, си е наш проблем - не мисля за точки, победи навън и навътре

  • 29 авг 2026 | 21:20
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Наставникът на Берое Владимир Манчев говори след равенството 2:2 срещу Етър във Втора лига.

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола
Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

"Със сигурност има разочарование. Дойдохме да спечелим мача, но Етър е стойностен отбор, доста по-обигран от нашия. И двата отбора имаха положения в срещата, ние повече на контра. Опитахме се с една тренировка вчера да направим нещо, което никога не сме го правили - нито сме го тренирали това нещо, нито сме го играли, най-вероятно няма и да го играем, но това беше начинът да се противопоставим на Етър. Те имаха и три-четири дни повече за възстановяване от нас. Свалям шапка на всички наши футболисти и на моя щаб. Не смятам, че нещо се е променило, хванаха ни на контра, не успяхме след корнер да пресечем контрата им, не успяхме да се прегрупираме. Тази схема на игра... едва ли ще играем повече с нея.

Иван Иванов сравни играта на Етър до 30-ата минута с тази на АЕК срещу Левски
Иван Иванов сравни играта на Етър до 30-ата минута с тази на АЕК срещу Левски

Етър е един от най-стойностните отбори в групата. Имаме толкова много проблеми... Въпросът е дали ще оцеляваме въобще, не мисля за точки, победи навън, навътре и т.н. Отборът преминава през трудности, поздравявам момчетата за куража и характера. Феновете също - благодаря им, подкрепят отбора, получи се много зрелищен мач. Знаем си какво ни е, оправяме се, няма да мрънкаме, работим, стискаме зъби и продължаваме. Айкут Рамадан? Подаде си молба за разтрогване. Плаче ми се като си тръгват такива играчи, но какво мога да направя. Има четири дни до мача с Монтана, трябва да си починем малко. Групата ни намалява, редуцирана е, всеки е ценен, не ни чака лек мач, три дни след това имаме пътуване до Добрич, как ще се оправяме си е наш проблем", каза бившият нападател на ЦСКА, Лил, Леванте, Селта и Валядолид.

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