Черноморец (Бургас) пуска свободен вход за мача с Берое

Ръководството на Черноморец (Бургас) обяви свободен вход за мача от втория кръг на първенството във Втора лига срещу Берое, който ще се играе на 1 август (събота) от 18:00 часа. Мачът е на стадион "Лазур" в Бургас и ще бъде първо домакинство в рамките на града за "акулите" от много време насам, след като през изминалия сезон тимът приемаше съперниците си на стадиона в Несебър. Но истинският повод е, че 1 август 1919 г. е приеман за рождения ден на най-старото спортно активно дружество в града, което пък е повод за жест от управата.

Така в деня, в който ще бъде отбелязана 107-ата годишнина от създаването на Черноморец, всички любители на футбола ще могат да гледат мача с Берое безплатно.

"Акули, На 1 август всички ние имаме повод да празнуваме. От август месец 1919 година нашият Черноморец заема мястото си в българския футбол и вече 107 години продължава да носи радост и надежда на поколения бургазлии. И днес си спомняме с упование имената на нашите футболни герои, но те имат своите наследници.

Очакваме ви на 1 август от 18 часа на стадион „Лазур“ в Бургас , за да бъдете както винаги нашия 12 играч срещу гостуващия отбор на Берое Стара Загора.Нека се съберем всички заедно - ветерани, фенове, ръководство, играчи от представителния отбор, играчи от школата, всички, които носят Черноморец в сърцето си, за да превърнем годишнината в празник. Входът за всички вас е свободен.

За ветераните и гостите на клуба сме подготвили покани за ложите.Вземете с вас шалче, фланелка, шапка, спомени, мечти …всичко с емблемата на Черноморец, която отдавна е намерила място в живота ви! Бъдете с нас! Празникът започва още преди първия съдийски сигнал", се казва в съобщението на официалния сайт на клуба.

В първия кръг на новия сезон във Втора лига бургазлии си тръгнаха само с точка от гостуването на Локомотив (Горна Оряховица) след 1:1, докато Берое се наложи с 2:1 на свой терен над Хебър (Пазарджик).

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