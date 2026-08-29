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Етър 1:1 Берое, Диаманка изравни резултата

  • 29 авг 2026 | 19:14
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Етър 1:1 Берое, Диаманка изравни резултата

Отборите на Етър и Берое играят при резултат 1:1 в мач от 6-ия кръг на Втора професионална лига. Попаденията реализираха Цветомир Цанев (8) и Шейх Диаманка (26).

Мачът започна страхотно за домакините, които стигнаха до първия гол в 8-ата минута. Ивайло Марков стартира бърза контраатака. Той намери централния нападател Тома Ушагелов, който майсторски с пета отклони кълбото за Цветомир Цачев, а атакуващият играч не сбърка, за да даде преднина на "болярите".

ЕТЪР - БЕРОЕ 1:1

1:0 Цветомир Цанев (8)
1:1 Шейх Диаманка (26)

Стартови състави:

Етър: 23 Никола Виденов, 13 Анастас Пемперски, 4 Георги Александров, 15 Никола Борисов, 8 Виктор Василев, 21 Ивайло Марков, 10 Чавдар Ивайлов, 7 Росен Иванов, 17 Атанас Атанасов, 9 Тома Ушагелов, 27 Цветомир Цанев

Берое: 1 Иван Гошев, 2 Лъчезар Михайлов, 4 Денис Динев, 17 Георги Вълчев, 24 Христо Митев, 6 Ивайло Митев, 18 Стилян Русенов, 23 Хамза Рами, 10 Исмаел Ферер, 11 Мирослав Георгиев, 9 Шейх Диаманка

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