Отново безпаричие в Берое - халф разтрогна заради неизплатени заплати, други футболисти също може да напуснат

Берое е пред нова финансова буря, въпреки че тимът стартира стабилно във Втора лига. След петия кръг старозагорци са с 9 точки и се движат в горната част на класирането, но зад добрите резултати отново се крие сериозен проблем – неплатени заплати. По информация на „Мач Телеграф“ футболистите не са получавали възнаграждения от началото на сезона. Натрупалото се напрежение вече е довело до първи действия от страна на играчите, а ако парите не бъдат изплатени, се очаква и други да последват примера.

Първият, който е предприел официални действия, е халфът Айкут Рамадан. Привлеченият от Добруджа футболист вече е прекратил договора си с клуба заради неизплатени възнаграждения.

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Очаква се в следващите дни още футболисти да подадат молби за разтрогване на договорите си по вина на клуба. Подобен сценарий поставя под сериозна въпросителна бъдещето на състава, независимо от добрия старт на първенството.

Проблемите с плащанията в Берое не са новост. Още в началото на август БФС обяви прекратяване на договор на защитник на старозагорци заради неизплатени заплати. Така Берое се оказва в парадоксална ситуация – отборът печели на терена, но губи футболисти извън него. Ако ръководството не намери бързо средства за погасяване на задълженията, кадровата криза може да се задълбочи още преди сезонът да е навлязъл в решаващата си фаза.

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