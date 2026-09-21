Официално: Тежък удар за Англия и Тухел, звезди на Арсенал, Челси и Ман Юнайтед отпаднаха от състава

Националният отбор на Англия и селекционерът Томас Тухел претърпяха тежък удар днес, след като стана ясно, че цели пет футболисти от първоначалния състав отпадат за мачовете от Лигата на нациите, включително за мача със световния и европейски шампион Испания.

Завръщането на Палмър за Англия се отлага, двама от Ман Юнайтед също под въпрос

Става дума за полузащитника на Арсенал Деклан Райс, офанзивния халф на Челси Коул Палмър, играчите на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд и Коби Мейну, както и десния бек на Нюкасъл Валентино Ливраменто.

Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford and Declan Rice have all been ruled of our forthcoming UEFA Nations League fixtures.



James Garner and Morgan Gibbs-White have subsequently been called up and will join up with the rest of the squad on Tuesday. — England (@England) September 21, 2026

При почти всички причината да не са на линия за Англия са леки травми. Най-голямата изненада е при Райс, който изигра пълни 90 минути при тежкото поражение на Арсенал от Брайтън с 0:3 през уикенда. При него най-вероятно става дума за прекомерно натоварване. Дуото от Ман Юнайтед Рашфорд и Мейну пък бе сменено при равенството на “червените дяволи” с Фулъм, а за Палмър се знаеше, че е получил мускулна контузия при поражението от Брентфорд с 0:3. Ливраменто пък въобще не попадна в състава на Нюкасъл за мача с Хъл заради дискомфорт и съответно също отпада.

На техните места са повикани офанзивният халф на Нотингам Моргън Гибс-Уайт и полузащитникът на Евертън Джеймс Гарнър. Играчът на Форест, който не е бил викан от приятелски мач срещу Уелс през октомври 2025 г., има гол и 2 асистенции в пет мача за своя клуб този сезон. Гарнър се завръща в националния отбор, след като пропусна Световното първенство през 2026 г., като единствените му две участия за националния отбор бяха през март. Двамата ще се присъединят към лагера на националния отбор във вторник.

Англия започва Лигата на нациите срещу световния шампион Испания на “Уембли” на 26 септември. Следват гостувания на Чехия в Прага на 29 септември и на Хърватия в Риека на 3 октомври. След това “трите лъва” приемат чехите на 6 октомври.

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