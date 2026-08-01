Черноморец удари Берое

Черноморец (Бургас) победи Берое в мач от втория кръг на Втора лига. “Акулите” стигнаха до успеха с попадение на Михаил Цонев още в 14-ата минута. Домакините имаха инициативата през по-голямата част от срещата и заслужено стигнаха до успеха.

С успеха си днес Ченоморец събра актив от четири точки и заявява амбиции за атака на промоцията през този сезон. Берое от своя страна остава с три към момента.

ЧЕРНОМОРЕЦ 1:0 БЕРОЕ

1:0 Цонев (14)

Снимка: Флагман

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