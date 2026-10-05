Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължава с нови осем интригуващи двубоя, които ще определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Феновете ще станат свидетели на изключително оспорвани сблъсъци в различните групи от различните лиги.

Вниманието в този кръг безспорно е насочено към дуела на "Стад дьо Франс" между Франция и Белгия. Двата тима играха съвсем наскоро, като на 28 септември Франция спечели с 1:0 като гост след попадение на Майкъл Олисе. Ситуацията в Група 1 е изключително завързана – "петлите" оглавяват класирането със 7 точки след 2 победи и 1 равенство, докато "червените дяволи" са втори с 6 точки от 2 победи и 1 загуба. Залогът е първата позиция и директно предимство за класиране напред. Историческото съперничество е на страната на французите, които имат 8 победи от 12 записани срещи срещу само една за Белгия.

В друг ключов мач от същата група Италия посреща Турция на стадион "Ренато Дал'Ара". Преди броени дни адзурите постигнаха убедителна победа с 4:1 в Бурса срещу този съперник. В момента Италия заема третото място с 4 точки и се нуждае от нов успех, за да запази шансове за първите две позиции, докато Турция е на дъното с 0 точки и 3 поражения, борейки се за своето оцеляване в Лига А.

Днес обаче има и други доста завързани двубои. Един от тях е между Босна и Херцеговина и Полша. Двата тима са преки конкуренти за челото в група В4, така че очакваме да хвърчат искри.

Другият мач в групата противопоставя Румъния и Швеция. Северните ни съседи се надяват да спрат пропадането си и да запишат първи успех, но това ще е изключително сложна задача срещу коравите скандинавци.

В група В2 Северна Ирландия ще опита да направи нова важна крачка към продължаване към следващата фаза в домакинството си на аутсайдера Грузия.

Междувременно Украйна и Унгария ще влязат в пряк спор за втората позиция. Двата тима са с равни точки и този мач може да има голямо значение за крайното класиране.

В група С2 за Кипър и Латвия предстои изключително важен двубой. Домакините се надяват да вземат трите точки и да запазят мястото си в челото. За гостите пък това на практика е последен шанс да запазят надежди за продължаване напред.

Голямата битка в групата обаче ще е между Черна гора и Армения. Балканците са безгрешни с три победи от три мача и ще искат още днес да си гарантират пърото място с нов успех. Гостите пък са поставени в трудна позиция и ще се надяват да объркат сметките на своя съперник.

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