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Иван Иванов: Младен Кръстаич беше много мек с играчите и се съобразяваше

  • 5 окт 2026 | 12:59
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Иван Иванов, който беше помощник на Младен Кръстаич начело на националния отбор на България, сподели в интервю за Sportal.bg, че сръбският специалист е бил доста мек в опита си да работи с футболистите на представителния ни тим. Иванов разказа случка, когато е бил начело на Славия U19.

Иван Иванов посочи големия проблем на Филип Кръстев като футболист
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"Аз съм имал ситуация при мен в U19 в Славия как ми звънят и ми казват – „абе, тук трябва да внимаваме с тези двамата“. Мартин Георгиев трябваше да играе допълнително една година в своя набор, вместо да го качим при по-големите. Обадих се веднага на Венци Стефанов и му казах. В интерес на истината отговорът му беше: „Прави каквото искаш“. Огъването и неизследването на процеса ни е докарало дотам да сме в трета глуха. Никой не обича да има хора, които казват реалността. Ние винаги сме побеждавали Люксембург. В последните 20 години се вижда, че една държава, която няма икономическа мощ, ни бие. Хората следват някакъв процес от съседни държави и вадят футболисти. Децата ни не са дисциплинирани като едно време. Те са разглезени. И сърбите се оплакват, че имат недостиг. Може и при тях да падне нивото след 15 години. Кръстаич се опита да промени нещо, но срещна футболисти, които не отговарят на изискванията. Той даже беше много мек, защото аз съм го виждал в друга светлина. Казах му, че е много мек. Трябваше да ги натиснем още. Тук се съобразяваше до някаква степен с футболистите".

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