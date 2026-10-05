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"Гостът на Sportal.bg" с Иван Иванов
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Халф на "соколите" под въпрос за мача с Ботев (Враца)

  • 5 окт 2026 | 09:47
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Един от основните играчи на Спартак Томаш Силва напусна с разтежение в края на първото полувреме на контролата по време на паузата в първенството на стадион "Локомотив". По този начин португалският халф е под сериозна въпросителна за гостуването на Ботев Враца в събота от 15:00 часа. На терена пък заради неотшумели травми не се появиха Деян Лозев, Ахмед Ахмедов, Антон Иванов и Матео Петрашило. Първите двама ще подновят пълноценни тренировки в началото на седмицата, а същото може да направи и Иванов.

Соколите изиграха контрола "предизвикателство", като тимът бе разделен на два състава. Те бяха допълнени от таланти от школата. Отбор 1 се наложи с 3:2. Цветелин Чунчуков се разписа два пъти, а третото попадение бе дело на Микита Паршин. За Отбор 2 точни бяха Чидера Окох и Анхел Гомес. "Клубът продължава да следи отблизо развитието на своите юноши и да им дава възможност да трупат опит", написаха от "Коритото".

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