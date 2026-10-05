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Левски поздрави Хулио Веласкес

  • 5 окт 2026 | 09:06
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес е рожденик днес. Испанският специалист, който става на 45 години, бе поздравен от клуба със съобщение в социалните мрежи.

"Днес своя 45-ти рожден ден празнува старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.

Роденият в Саламанка, Испания, специалист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през зимата на 2025 година.

Веласкес сбъдна мечтата на поколение левскари, като върна шампионската титла у дома през миналия сезон.

През настоящата кампания "Левски" се върна и в основната фаза на Лига Европа.

Начело на отбора Веласкес натрупа вече 83 мача, в които има 49 победи, 20 равенства и 14 загуби.

ПФК "Левски" пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и още много сбъднати "сини" мечти."

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