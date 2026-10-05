Левски поздрави Хулио Веласкес

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е рожденик днес. Испанският специалист, който става на 45 години, бе поздравен от клуба със съобщение в социалните мрежи.
"Днес своя 45-ти рожден ден празнува старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.
Роденият в Саламанка, Испания, специалист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през зимата на 2025 година.
Веласкес сбъдна мечтата на поколение левскари, като върна шампионската титла у дома през миналия сезон.
През настоящата кампания "Левски" се върна и в основната фаза на Лига Европа.
Начело на отбора Веласкес натрупа вече 83 мача, в които има 49 победи, 20 равенства и 14 загуби.
ПФК "Левски" пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и още много сбъднати "сини" мечти."Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google