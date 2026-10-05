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Иван Станчев: Опитът си каза думата

  • 5 окт 2026 | 07:50
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Иван Станчев: Опитът си каза думата

Волов-Шумен 2007 отстъпи вкъщи с 0:2 на Черноморец (Бургас). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

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Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, равностоен мач, но опитът си каза думата. Хората си вкараха двата гола и спечелиха. Не казвам, че съдиите са виновни, но за мен имаше стопроцентова дузпа. Жечко Йорданов си каза, че са го фаулирали. Той се откъсна, изпревари последния бранител и беше първо дръпнат за фланелката, след това и спънат, при което падна в наказателното поле, но нямаше никаква реакция от съдията. В ответната атака ни вкараха за 1:0. Ние играхме много добре срещу един много силен тим. Такова беше и общото мнение. Имаше много хора на стадиона. Доста отдавна не е имало толкова хора, може би от над 10-15 години. Не се затворихме, играхме футбол. През първото полувреме съперникът имаше превес, но след головете започнахме да атакува сериозно. Дори смятам, че имахме повече положения. Не отстъпвахме в бързина и агресия. Обикновено равностойните мачове ги решават грешките, но не видяхме да сме допуснали сериозни грешки. Можехме да издържим до продължения. Реалният резултат беше равен в редовното време, а нататък не мога да кажа“.

Снимки: fcvolovshumen.com

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