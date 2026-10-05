Славия вдигна защитник за визитата на "Колежа"

Славия вдигна левия защитник Димитър Буров за гостуването на Ботев Пловдив. Двубоят на "Колежа" е в събота от 20:00 часа. 29-годишният бранител лекуваше контузия, която го извади от игра от 22 август. Тогава за последно бе на терена при 1:1 с Лудогорец в Разград. Опитният българин сега ще бъде на разположение на Ратко Достанич за визитата на жълто-черните.

Буров започна като титуляр при победата на Славия над Ботев Враца с 2:1 в контрола, играна в Правец. Именно левият бек откри резултата. Даниел Генов изравни за врачани, а победата за столичани донесе Емилиян Гогев. За белите дебют записаха четирима юноши на клуба - Велизар Ветов, Калоян Калчев, Павел Нешев и защитникът Мартин Станкев.

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