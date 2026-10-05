Гледайте на живо! Иван Иванов: Българският футболист е монотонен и изостава във всеки един компонент

Наставникът на Етър и бивш национал на България – Иван Иванов, е Гостът на Sportal.bg.

В своята кариера Иван Иванов е играл още за отборите на ЦСКА, Локомотив Пловдив, Партизан и Базел. Печели титлата на България с "червените", два пъти титлата на Швейцария, както и два пъти титлата на Сърбия.

"Гледах детайлно само мача с Исландия. На другите хвърлят по едно око. Това, което се случи с Исландия, го очаквах. Няма да съм приятен за голяма част от футболната общественост. Аз съм прям и си казвам нещата директно, без да се съобразявам с абсолютно никого. Не искам да говоря с футболистите. Още от моето поколение започна да пада нивото в националния отбор. Българският футболист изостава във всеки един компонент. Може би най-големият е спринтовата работа. Ние нямаме бавни футболисти, имаме бързи футболисти. При нас проблемът е, че не можем да правим повторни спринтове със същото качество. Може за една минута да ти се падне да направиш два спринта. Ти ще направим първия качествено, но след 30 секунди трябва да направиш втори – нямаш кислород. Футболът в 21 век е динамика. Спринтова работа. Изглежда, че ставаме по-бавни. Българският футболист избира винаги лесното – тичаш 10 километра, но с едно темпо. Тренировъчният процес е разликата".

"При нас българският футболист е монотонен. Футболистите почват да мрънкат, когато трябва да спринтират. Съобразяваме се с тях. Още когато отидох в Русия, се сблъсках с това. Имаше моменти, в които издържах до 60-ата минута. След това не можех да издържа. Гледах мой мач в ЦСКА, когато съм бил млад. То е било всичко на забавен кадър. Единственият, който промени нещо у нас, е Станимир Стоилов. Любо Пенев също донякъде. Българският продукт не е готов за мъжки футбол. На 16-17 години идваха момчета в Партизан, които влизаха в мъжкия отбор и бяха готови. Лазар Маркович, Митрович, Никола Нинкович бяха качени в мъжкия футбол. Не знаех, че са толкова млади, когато ги качиха. Аз съм интегрирал това, което съм видял. Попаднах на много хубави набори – 2004 и 2005 набор в Славия. На децата се виждаше, че им харесва. Говорихме за детайли – технически и тактически. Трябва много по-задълбочено да се работи с децата. На тези деца ще им дадем 6 месеца да се интегрират. Това в Партизан го нямаше. Тези на 16-17 години отговаряха на качествата на мъжете. Единствено може да изостават в някое единоборство, но ще се развият".

"Ръководителите са нетърпеливи и се засягат много. Иван Иванов ще има мачове, където ще пада по 0:3, 0:4, но моята цел е да науча футболистите. Президентът започва да се влияе от общественото мнение. През цялото време се грабваме. Започва да се говори на този ръководител и той започва да си образува мнение и да се разколебава".

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