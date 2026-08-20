Байерн най-после намери отбор на нежелания Палиня

Байерн (Мюнхен) очевидно скоро ще продаде непопадащия в плановете на клуба португалски национал Жоао Палиня. Според информацията на местното издание „Record”, баварците вече са се разбрали с Бенфика за трансфер на 31-годишния полузащитник.
Байерн и лисабонския гранд са си стиснали ръцете за фиксирана сума от 14 млн. евро плюс още 5 млн. евро възможни бонуси, като 3 млн. евро от тях са лесно постижими.
Палиня бе привлечен в Байерн през лятото на 2024 г. от Фулъм за малко над 51 млн. евро след дълга сага и провалено преминаване в Мюнхен в последните моменти от есенния трансферен прозорец преди това. Португалецът обаче не успя да се наложи в Германия, изигра само 25 мача за баварците и през миналия сезон бе даден под наем в Тотнъм.
Палиня така и не попадна повече в плановете на наставника на Байерн Венсан Компани и през това лято бе спряган за трансфери в Астън Вила и Нюкасъл, но в крайна сметка явно ще се върне в родината си. Любопитното е, че португалецът е юноша и бивш играч на големия градски съперник на Бенфика – Спортинг (Лисабон).
През миналия сезон Палиня вкара 7 гола и даде 3 асистенции в 45 мача във всички турнири за Тотнъм, като се разписа и за решителната победа с 1:0 над Евертън, която осигури оцеляването на "шпорите" в Премиър Лийг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago