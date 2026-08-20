Байерн най-после намери отбор на нежелания Палиня

Байерн (Мюнхен) очевидно скоро ще продаде непопадащия в плановете на клуба португалски национал Жоао Палиня. Според информацията на местното издание „Record”, баварците вече са се разбрали с Бенфика за трансфер на 31-годишния полузащитник.

Байерн и лисабонския гранд са си стиснали ръцете за фиксирана сума от 14 млн. евро плюс още 5 млн. евро възможни бонуси, като 3 млн. евро от тях са лесно постижими.

João Palhinha is very close to joining Benfica. Negotiations have advanced significantly in the past few hours, and the parties are now finalizing the last details. Transfer fee: €14m fixed plus €5m add-ons (€3m of the add-ons are easy to achieve). Payments will be deferred… pic.twitter.com/LxorS3JRju — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 20, 2026

Палиня бе привлечен в Байерн през лятото на 2024 г. от Фулъм за малко над 51 млн. евро след дълга сага и провалено преминаване в Мюнхен в последните моменти от есенния трансферен прозорец преди това. Португалецът обаче не успя да се наложи в Германия, изигра само 25 мача за баварците и през миналия сезон бе даден под наем в Тотнъм.

Палиня така и не попадна повече в плановете на наставника на Байерн Венсан Компани и през това лято бе спряган за трансфери в Астън Вила и Нюкасъл, но в крайна сметка явно ще се върне в родината си. Любопитното е, че португалецът е юноша и бивш играч на големия градски съперник на Бенфика – Спортинг (Лисабон).

João Palhinha to Benfica is a done deal



€14m fixed plus €5m maximum add-ons



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/CutVtjNLV3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 20, 2026

През миналия сезон Палиня вкара 7 гола и даде 3 асистенции в 45 мача във всички турнири за Тотнъм, като се разписа и за решителната победа с 1:0 над Евертън, която осигури оцеляването на "шпорите" в Премиър Лийг.

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Снимки: Imago