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Байерн най-после намери отбор на нежелания Палиня

  • 20 авг 2026 | 17:15
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Байерн най-после намери отбор на нежелания Палиня

Байерн (Мюнхен) очевидно скоро ще продаде непопадащия в плановете на клуба португалски национал Жоао Палиня. Според информацията на местното издание „Record”, баварците вече са се разбрали с Бенфика за трансфер на 31-годишния полузащитник.

Байерн и лисабонския гранд са си стиснали ръцете за фиксирана сума от 14 млн. евро плюс още 5 млн. евро възможни бонуси, като 3 млн. евро от тях са лесно постижими.

Палиня бе привлечен в Байерн през лятото на 2024 г. от Фулъм за малко над 51 млн. евро след дълга сага и провалено преминаване в Мюнхен в последните моменти от есенния трансферен прозорец преди това. Португалецът обаче не успя да се наложи в Германия, изигра само 25 мача за баварците и през миналия сезон бе даден под наем в Тотнъм.

Палиня така и не попадна повече в плановете на наставника на Байерн Венсан Компани и през това лято бе спряган за трансфери в Астън Вила и Нюкасъл, но в крайна сметка явно ще се върне в родината си. Любопитното е, че португалецът е юноша и бивш играч на големия градски съперник на БенфикаСпортинг (Лисабон).

През миналия сезон Палиня вкара 7 гола и даде 3 асистенции в 45 мача във всички турнири за Тотнъм, като се разписа и за решителната победа с 1:0 над Евертън, която осигури оцеляването на "шпорите" в Премиър Лийг.

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Снимки: Imago

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