Водещ невролог коментира припадъците на Мусиала

Джамал Мусиала предизвика огромна загриженост в целия футболен свят, след като претърпя втори колапс на терена в рамките на едва четири дни. Първо футболистът на Байерн (Мюнхен) се строполи на земята в контролата на тима срещу РБ (Лайпциг), същото се случи и в тази срещу Хайденхайм.

Самият национал на Германия успокои, че се чувства добре, като даде следното обяснение за станалото: “При мен бяха установени временни, краткотрайни, но добре лечими абсанси, които се дължат на неврологична дисфункция”.

Междувременно от “Билд” се свързаха с професор д-р Кристоф Клайншниц, ръководител на неврологията в Университетската клиника в Есен, за да предостави експертен поглед върху здравословното състояние на младата звезда. Експертът подробно обясни какво се случва в организма по време на такива епизоди на отсъствие от терена.

“От неврологична гледна точка, това потенциално може да е епилептичен припадък - каза лекарят. - Възможно е да става въпрос за форма на абсансна епилепсия, тъй като симптомите като кратки периоди на отсъствие и липса на реакция напълно съответстват на тази диагноза. Разбира се, трябва да прегледаме всички резултати от неврологичните прегледи за окончателна оценка. Добрата новина е, че това състояние се лекува много успешно, но изисква дългосрочна терапия. Мусиала абсолютно може да продължи да играе футбол!”

Този нов здравословен шок идва в момент, когато Мусиала се опитва да навлезе в познатия състезателен ритъм и да остави зад гърба си изключително труден период. 23-годишният офанзивен футболист пропусна огромна част от сезон 2025/26, след като на Световното клубно първенство срещу Пари Сен Жермен претърпя тежка фрактура на фибулата, придружена от изкълчване и фрактура на глезенната става.

Сега основен приоритет на медицинския и клубния екип е да съгласуват възстановяването му от тежките ортопедични травми с контрола на новодиагностицираното неврологично състояние. За щастие, водещи медицински експерти изразяват увереност, че този здравословен проблем няма да прекъсне неговата върхова кариера, при условие че се придържа към предписаната дългосрочна терапия.

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