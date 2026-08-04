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Бенфика продължава да настоява за Палиня

  • 4 авг 2026 | 01:22
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Бенфика продължава да настоява за Палиня

Жоао Палиня остава най-желаният играч от Бенфика за подсилване на халфовата линия. Ръководството на „орлите“ е готово да настоява за привличането на дефанзивния полузащитник, докато има шанс за това, въпреки че има и други набелязани имена и може бързо да премине към тях, ако прецени, че сделката за португалския национал е неосъществима мечта, пише "А Бола".

Ръководството на Бенфика осъзнава, че става въпрос за сложна операция, тъй като Байерн (Мюнхен) иска висока сума за 31-годишния играч – около 20 милиона евро. Освен това заплатата на Палиня е висока и има няколко други клуба, които се интересуват от него. Успехът на „орлите“ би зависел най-вече от желанието на полузащитника, който вече е изразил интерес да се завърне в Португалия и може да окаже натиск върху германския клуб. Фактът, че поддържа близки отношения с Марко Силва, треньорът на „орлите“, който го е водил във Фулъм, също е важен аргумент.

Жоао Палиня продължава да тренира с отбора на Байерн, който е на лагер в Южна Корея и се завръща следващата събота, но е категорично извън плановете за този сезон. Португалският национал дори не фигурира в официалния списък с играчи, публикуван от баварците на клубния сайт, а вчера Винсент Компани отново даде ясно да се разбере, че бъдещето на Палиня, както и на други футболисти, няма да бъде в отбора, който той ръководи.

В навечерието на днешния мач срещу Чеджу Юнайтед, треньорът на Байерн засегна ситуацията с излишните играчи и определи като „положително“, че клубът комуникира ясно. „Като бивш играч, бих искал да се отнасят така с мен“, подчерта Компани, подсилвайки вече публично изразената позиция от спортния директор Кристоф Фройнд и генералния директор Макс Еберл относно Жоао Палиня, Саша Боей и Брайън Сарагоса. Тримата играчи не влизат в сметките на Байерн, но остават част от групата, докато не си намерят нов отбор. Според Компани всички са „съгласни“ със ситуацията.

Въпреки това, белгийският треньор подчерта важността да се отнасяме с уважение към футболистите: „Най-важното е, след като всичко е ясно, да се отнасяме с уважение към тях. В началото на сезона трябва да вземем решения и след това трябва да ги съобщим ясно. Това, което Макс и Кристоф казаха, беше съобщено първо на Саша, на Жоао [Палиня] и на Брайън. Те знаят, това е най-важното.“

Макс Еберл вече беше заявил в неделя, че би искал да види тримата играчи да напуснат, тъй като „ще им бъде много трудно да получат игрово време“, ако останат в отбора.

С договор с баварците до 2028 г., Жоао Палиня вижда как ситуацията му в Байерн става все по-сложна, докато Бенфика запазва надежда за благоприятен изход.

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Снимки: Gettyimages

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