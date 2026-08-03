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Байерн иска да разкара Палиня и Боей

  • 3 авг 2026 | 03:03
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Байерн иска да разкара Палиня и Боей

Бъдещето на групата от излишни играчи в състава на Байерн, водена от Жоао Палиня, отново беше обсъдено от ръководството на Байерн. Този път Макс Еберл, генерален директор на баварците, анализира ситуацията с португалския полузащитник, крайния защитник Саша Боей и крилото Брайън Сарагоса, в кулоарите на подготовката на клуба в Южна Корея.

Ръководителят отново отвори вратата за напускане на тримата играчи: „Бихме искали тези играчи да напуснат, защото, ако останат, ще им бъде много трудно да получат игрово време.“ Еберл все пак подчерта, че тримата „имат право да тренират в Байерн и да покажат какво струват.“

„По отношение на планирането на състава, имаме други идеи“, повтори той. Силният човек във футбола на баварците призна за наличието на „движения“, без да уточнява възможни дестинации за Боей, Сарагоса и Палиня.

Боей и Палиня пътуваха с делегацията на Байерн за турнето в Южна Корея и Хонконг, но не влизат в плановете на треньора Винсент Компани. Краят на трансферния прозорец трябва да донесе новини: „В даден момент през август клубовете ще оценят съставите си. Някои може да се класират за европейски състезания, докато други може да се сблъскат с контузии, така че ще трябва да изчакаме да видим как ще се развие ситуацията.“

Жоао Палиня предизвиква интерес от Бенфика, които искат да го привлекат под наем и да платят значително по-малко от 25 милиона евро – сума, първоначално определена от Байерн.

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Снимки: Gettyimages

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