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Мусиала благодари за подкрепата и успокои притеснените: Добре съм!

  • 18 авг 2026 | 22:50
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Мусиала благодари за подкрепата и успокои притеснените: Добре съм!

Джамал Мусиала, който преживя турболентна седмица и колабира в последните две контроли на клубния си отбор Байерн (Мюнхен), излезе с изявление относно състоянието си и опита да внесе спокойствие. Той публикува своя снимка в профила си в социалната мрежа Instagram, на която ръкопляска към трибуна с фенове на отбора и добави текст в описанието, където споделя, че се чувства добре въпреки неприятните ситуации, през които премина в рамките на броени дни.

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“Най-важното първо – добре съм! Особено благодарен съм за вашите съобщения и подкрепата ви.

Разбирам, че много от вас се притесняват. Днес искам да ви отнема тази тревога и да ви обясня нещо. При мен бяха установени временни, краткотрайни, но добре лечими абсанси, които се дължат на неврологична дисфункция

Знам, че на пръв поглед тези моменти изглеждат страшни, но за мен в момента те са част от ежедневието ми. По този въпрос съм в най-добрите медицински ръце и съм много оптимистично настроен

Байерн и личното ми обкръжение винаги са до мен и ме подкрепят по този път.

Важно е, че не съществува допълнителен здравословен риск. В тясна координация и редовен обмен с експертите, моето лично желание беше да се изправя пред това предизвикателство и с разрешението на невролозите да продължа да правя това, което най-много ми помага в процеса на възстановяване – да живея ежедневието си и да следвам страстта си да играя футбол.

За това поех отговорност. Като цяло имам много добро усещане и съм на добър път.

Това, което най-много ми помага по този път, е да продължа с моя отбор и с вашата страхотна подкрепа да преследвам победи и титли.

Надявам се, че така можете да ме разберете по-добре. В същото време моля за разбиране, че и занапред искам да запазя тази тема в кръга на най-близките ми хора, клуба и експертите”, написа Мусиала.

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