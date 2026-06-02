Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

  • 2 юни 2026 | 16:51
Клаузата, срещу която Тотнъм можеше да закупи Жоао Палиня от Байерн (Мюнхен), е изтекла вчера. Тя бе размер на 26 милиона паунда, но лондончани не се възползваха от нея, въпреки че в края на миналия сезон Роберто Де Дзерби заяви, че на 100% иска да задържи 30-годишния португалец. Според “Сън” обаче това, че клаузата не е активирана, не означава, че в Тотнъм са се отказали от Палиня. Изданието твърди, че лондончани ще започнат нови преговори с баварците за евентуален перманентен трансфер.

Палиня отбеляза седем гола през последния сезон. Той се превърна в герой за лондончани в последния им мач за сезона във Висшата лига срещу Евертън, осигурявайки победата с 1:0 и оцеляването в елита. Самият играч също заяви след края на сезона, че неговото желание е да остане в Северен Лондон.

Другият вариант пред Палиня, ако оставането му за постоянно в Тотнъм се провали, е да се завърне в Спортинг (Лисабон), който също проявява сериозен интерес към него.

