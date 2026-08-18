Байерн загря за сблъсъка с Борусия (Д) с победа в последната си контрола

Германският шампион Байерн (Мюнхен) завърши предсезонната си подготовка с успех с 4:2 като гост на втородивизионния Хайденхайм в последната си лятна контрола.

Венсан Компани пусна доста експериментален стартов състав, в който преобладаваха млади играчи. От основните играчи само Алфонсо Дейвис и Дайо Упамекано бяха титуляри, а останалите ключови фигури в състава се появиха чак в 61-вата минута. Така, макар и баварците да владееха инициативата още през първото полувреме, на почивката те изоставаха в резултата.

Яник Вагнер (5’) даде ранен аванс на домакините, след което Фелипе Чавес (25’) изравни за Байерн. със страхотен пряк свободен удар. Хайденхайм отново поведе точно преди почивка чрез Юлиан Нойхаус (44’), но още в началото на втората част Арийон Ибрахимович (47’) възстанови равенството от дузпа. След появата на звездите, мюнхенци увеличиха натиска и така си осигуриха победата след два бързи гола на Луис Диас (78’) и новото попълнение Натаниъл Браун (83’).

Така Байерн загря с успех за сблъсъка си с Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия, който е в събота от 21:30 часа на “Сигнал Идуна Парк”.

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Снимки: Gettyimages