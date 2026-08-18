Нюкасъл привлече защитник от Бенфика

Нюкасъл обяви привличането на защитника Амар Дедич от Бенфика. “Свраките” ще платят около 30 милиона лири за футболиста. Дедич ще подпише петгодишен договор с новия си клуб.

На “Сейнт Джеймсис Парк” националът на Босна и Херцеговина отново ще работи с треньора Матиас Яйсле, с когото спечели титлата на Австрия през 2023 г., когато двамата работиха в РБ Залцбург.

We are delighted to announce the signing of Bosnian international full-back Amar Dedić from Portuguese giants SL Benfica.



The 24-year-old, signing on his birthday, will wear shirt number 37. Amar has penned a five-year deal to become the sixth senior addition of the summer at… pic.twitter.com/iKAIDmS0Wj — Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026

“Чувството е специално, голяма чест за мен е да се присъединя към Нюкасъл. Много съм щастлив да бъда тук и нямам търпение да започна да играя за тима и пред невероятните фенове. Да работя с Матиас беше сериозен фактор за мен. Познаваме се добре. Той познава моите качества”, заяви Дедич, който днес празнува своя 24-и рожден ден.

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Снимки: Imago