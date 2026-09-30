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Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
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Официално! Атанас Рибарски пое националите

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, обявиха от футболната ни централа.

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Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

Националният селекционер подаде оставка
Националният селекционер подаде оставка

Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи.

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