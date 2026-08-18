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  3. Бивш национален селекционер на България и легенда на Германия подкрепи Кейн за "Златната топка"

Бивш национален селекционер на България и легенда на Германия подкрепи Кейн за "Златната топка"

  • 18 авг 2026 | 09:28
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Бивш национален селекционер на България и легенда на Германия подкрепи Кейн за "Златната топка"

Германската футболна легенда Лотар Матеус вижда нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн като фаворит за тазгодишната „Златна топка“. „В сряда англичанинът ще получи „Златната обувка“ като най-добър реализатор в Европа. За мен Кейн е и най-големият претендент за „Златната топка“, коментира Матеус за телевизия Sky Sports. 65-годишният специалист, който е и бивш национален селекционер на България, смята, че Кейн заслужава наградата повече от всеки друг. Церемонията по връчването на „Златната топка“ ще се проведе за първи път в Лондон на 26 октомври. Лотар Матеус изтъкна играта на Хари Кейн за Байерн, казвайки, че нападателят е спечелил дубъл в Германия и е показал „изключително представяне“ през цялата година, без да премине през нито един слаб период.

Хари Кейн: Би било фантастично да спечеля “Златната топка”
Хари Кейн: Би било фантастично да спечеля “Златната топка”

„Фактът, че пропусна финала както на Световното първенство, така и в Шампионската лига, е единственият недостатък“, добави Матеус. Хари Кейн и Байерн Мюнхен бяха елиминирани от Пари Сен Жермен на полуфиналите в Шампионската лига, а националния отбор на Англия загуби от Аржентина на полуфиналите на Мондиал 2026. Самият Кейн бе по-предпазлив относно шансовете си за отличието, като при завръщането си към тренировките на Байерн заяви, че е направил всичко възможно с представянето си, а резултатът сега зависи от гласуващите.

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