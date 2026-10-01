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Душан Влахович бързо се възстанови от контузията си

  • 1 окт 2026 | 01:42
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Душан Влахович бързо се възстанови от контузията си

Душан Влахович не игра за Сърбия в този цикъл от Лигата на нациите – той отказа повиквателната заради контузия, която изглежда само след седем дни вече е в миналото за голмайстора. Той трябваше да бъде голямата звезда на националния отбор, но заради травма в прасеца отказа повиквателната от селекционера Велко Паунович.

Според информации в турските медии, сръбският нападател вече е излекувал травмата на задното бедро и ще бъде готов да помогне на Бешикташ на 11 октомври, когато турският гранд посреща Коджаелиспор на своя стадион.

Сърбия претърпя две поражения – от Гърция и Нидерландия (и в двата мача 1:2 за гостите) на „Маракана“, а вместо Влахович на върха на атаката играха Йович и Йовелич.

Селекционерът Паунович говори за неговия „отказ“ преди мача с Гърция.

"Свърза се с мен след мача на Бешикташ, каза, че е почувствал нещо в прасеца. Казах му да се обърне към лекар, протоколно направиха всичко необходимо, получихме доклада и това е всичко, което зависеше от нас. За съжаление, няма как да влияем на тези ситуации от наша гледна точка", каза Велко Паунович.

Контузията очевидно не е била сериозна и Влахович ще бъде готов да играе за турския клуб, докато Сърбия остана без основния си нападател в мачовете от Лигата на нациите.

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Снимки: Gettyimages

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