Шеф на Байерн: Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл изрази мнение, че нападателят на баварския гранд Хари Кейн е достоен за спечелването на „Златната топка“.

„Малко е да се каже, че Хари заслужава „Златната топка“. Всеки, който обича футбола, обича хора като Кейн“, заяви Еберл.

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Директорът на Байерн допълни своята оценка с интересно сравнение на качествата на английския голмайстор.



„Хари Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица“, изтъкна Еберл.

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Снимки: Imago