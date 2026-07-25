Шеф в Байерн: Трансфер на Олисе в Реал изобщо не е тема, Палиня и Боей няма да имат голяма роля за нас

Един от спортните директoри в Байерн (Мюнхен) - Кристоф Фройнд, говори пред медиите след първата лятна контрола на германските шампиони. В нея баварците, които бяха без големи си звезди и основно с юноши, отстъпиха с 1:2 на третодивизионния Веен (Висбаден).

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Разбира се, функционерът в Байерн бе запитан първо за спекулациите относно Майкъл Олисе и негов евентуален трансфер в Реал Мадрид, на които той отговори категорично: „Това изобщо не е тема за нас. С нетърпение очакваме Майкъл да се върне от почивката си. Той ще играе важна роля за Байерн през този сезон, точно както и през миналия сезон.“

Christoph Freund on Olise/Real Madrid rumours: "That's not a topic for us at all. We're looking forward to Michael returning from his vacation. He will play an important role for FC Bayern this season, just as he did last season as well." [@_kochmaximilian] pic.twitter.com/vb0BYnPxuQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 25, 2026

Фройнд коментира и бъдещето на Жоао Палиня и Саша Боей, които се завърнаха от наеми и играха в приятелския мач днес: „Те тренират с нас, но вече няма да играят важна роля в отбора – те са наясно с това. И двамата са добри играчи. Сега ще продължат да тренират и да играят с нас, но планът е да направят следващата стъпка другаде.

Freund on Palhinha and Boey:



"They're training with us, but they won't play a big role with us anymore - they're aware of that. Both are good players. They'll now keep training and playing with us, but the plan is for them to take the next step elsewhere"



• Can you rule out… pic.twitter.com/AnbdaYFNRu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 25, 2026

Не е нашият план отново да ги даваме под наем, но на трансферния пазар не можем да изключим нищо. Мисля, че и двамата са добри играчи и имат пазарна стойност. Жоао беше важен фактор за оставането на Тотнъм в Премиър лийг. Саша изигра добри мачове в Турция. Смятам, че са добри играчи, които биха се вписали в много отбори”.

Накрая директорът в Байерн говори и за евентуални нови летни попълнения за баварците: „Напреднахме значително. Освен това не искаме съставът да бъде прекалено голям тази година. Залагаме на качеството и, надяваме се, на играчи, които ще бъдат на разположение през целия сезон. Няма да има много повече промени по отношение на нови попълнения. Много сме доволни от настоящото състояние на нещата и смятаме, че разполагаме с необходимия състав.“

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Снимки: Imago