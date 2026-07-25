Шеф в Байерн: Трансфер на Олисе в Реал изобщо не е тема, Палиня и Боей няма да имат голяма роля за нас

Един от спортните директoри в Байерн (Мюнхен) - Кристоф Фройнд, говори пред медиите след първата лятна контрола на германските шампиони. В нея баварците, които бяха без големи си звезди и основно с юноши, отстъпиха с 1:2 на третодивизионния Веен (Висбаден).
Байерн се поизложи в първата си контрола за лятото, стари познайници отново с екипа на баварците
Разбира се, функционерът в Байерн бе запитан първо за спекулациите относно Майкъл Олисе и негов евентуален трансфер в Реал Мадрид, на които той отговори категорично: „Това изобщо не е тема за нас. С нетърпение очакваме Майкъл да се върне от почивката си. Той ще играе важна роля за Байерн през този сезон, точно както и през миналия сезон.“
Фройнд коментира и бъдещето на Жоао Палиня и Саша Боей, които се завърнаха от наеми и играха в приятелския мач днес: „Те тренират с нас, но вече няма да играят важна роля в отбора – те са наясно с това. И двамата са добри играчи. Сега ще продължат да тренират и да играят с нас, но планът е да направят следващата стъпка другаде.
Не е нашият план отново да ги даваме под наем, но на трансферния пазар не можем да изключим нищо. Мисля, че и двамата са добри играчи и имат пазарна стойност. Жоао беше важен фактор за оставането на Тотнъм в Премиър лийг. Саша изигра добри мачове в Турция. Смятам, че са добри играчи, които биха се вписали в много отбори”.
Накрая директорът в Байерн говори и за евентуални нови летни попълнения за баварците: „Напреднахме значително. Освен това не искаме съставът да бъде прекалено голям тази година. Залагаме на качеството и, надяваме се, на играчи, които ще бъдат на разположение през целия сезон. Няма да има много повече промени по отношение на нови попълнения. Много сме доволни от настоящото състояние на нещата и смятаме, че разполагаме с необходимия състав.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago