Италия избра стадионите за Евро 2032

Италианската футболна федерация направи първата решителна крачка към организацията на Европейското първенство по футбол през 2032 година, на което страната ще бъде съдомакин заедно с Турция. Пълната документация с потенциалните градове и спортни съоръжения вече е официално изпратена в централата на УЕФА в рамките на определения срок.

След преминаването на първоначалното сито в списъка попаднаха 13 града и общо 14 съоръжения: Бари, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Лече, Милано, Неапол, Палермо, Рим, Салерно, Торино и Верона. Столицата Рим участва с двойна кандидатура — от една страна е легендарният „Олимпико“, а от друга е проектът за нов клубен стадион в квартал „Пиетралата“. Сред одобрените варианти са също новият стадион в Милано на мястото на „Сан Сиро“, стадион „Марадона“ в Неапол и „Ювентус Стейдиъм" в Торино.

От надпреварата отпаднаха проектът на Лацио за обновяването на стадион „Фламиньо“, както и предложението на президента на Наполи, Аурелио Де Лаурентис. И двете идеи бяха счетени за твърде начални и незавършени, за да бъдат включени в официалното досие.

Чеферин предупреди Италия: Политическата намеса подкопава доверието на УЕФА за Евро 2032

Предстои оценка от европейската централа и финална селекция на 5 арени

Ръководителят на Италианската футболна федерация Малаго предаде списъка на президента на УЕФА Александър Чеферин и изрази увереност в успеха на начинанието: „Изключително сме удовлетворени от броя и качеството на проектите, които постъпиха при нас. Това показва отговорността, ангажираността и мащаба, с които Италия подхожда към това голямо предизвикателство.“

Сега топката е в полето на УЕФА, която ще подложи всяка кандидатура на детайлен анализ по 11 основни направления и общо 120 оперативни критерия. Инспекцията ще обхване състоянието на инфраструктурата, достъпността, мерките за сигурност, удобствата за привърженици и медии, както и устойчивостта на проектите. Едва след приключването на проверките италианската федерация ще посочи окончателните пет града домакини за първенството.

Официално: УЕФА обяви домакините на Евро 2028 и Евро 2032

Темата бе коментирана и от министъра на спорта и младежта Андреа Абоди по време на форума „Скай Ъп Ди Едит“. Той отхвърли опасенията, че страната може да изпусне домакинството, и отбеляза гладкото сътрудничество между държавата, местните власти, клубовете и УЕФА.

„Разполагаме с всички предпоставки да направим правилния избор след оценката на предадените документи. Доволни сме от свършеното до момента, но сме наясно, че ни предстои колосален обем работа“, заяви Абоди. Той подчерта, че същинското изпитание ще бъде превръщането на плановете и разрешителните в реални строителни площадки. Очакванията са строително-ремонтните дейности да започнат най-късно през пролетта на 2027 година и да приключат до 2030 или 2031 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google