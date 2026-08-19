Кейн взе “Златната обувка” и отсече: Това беше най-добрият ми сезон

Нападателят на Байерн (Мюнхен) получи втората “Златна обувка” за най-добър голмайстор в европейските първенства в своята кариера. Това се случи днес на специална церемония на “Алианц Арена”. През сезон 2025/26 капитанът на Англия заби изумителните 36 гола в 31 мача в Бундеслигата, изравнявайки попаденията си от 2023/24, когато спечели същата награда отново с екипа на баварците. При получаването на приза обаче 33-годишният играч подчерта, че изминалата кампания е била най-добрата в досегашната му кариера.

“Искам да благодаря на Байерн, персонала, треньорите и съотборниците ми. Без тях нямаше да бъда тук. Подобна награда изисква голям труд. Опитвам се да помагам на тима по възможно най-добрия начин. Миналият сезон беше изключителен, най-добрият в досегашната ми кариера. Чувствам се доста удобно в Байерн и с отбора. Винаги се целим в големите успехи, като искаме същото и през този сезон. Първенството е доста атакуващо. Дори и да водиш с 2:0 или 3:0, все още може да се стигне до обрат. Това е шампионат на нападатели. Много отбори преследват победата и бележат голове, което ни пасва доста добре. Ние също искаме да го правим и да печелим.

🥇 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗦𝗛𝗢𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲 🥇



Huge congrats, @HKane! No one deserves this more than you! ❤️ pic.twitter.com/Cg14rKbQZb — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2026

Чувствам се много комфортно на всички позиции. Колкото повече остаряваш, толкова повече зони от терена опознаваш. През последната година това разбирателство беше още по-добро. Треньорът ми позволява да се връщам назад и да изграждам играта, след което обаче се връщам обратно напред. Наставникът очаква много от всички със и без топката. Тимът е много специален, като ми харесва да спечеля единоборство толкова, колкото да вкарам гол. Целта ми е винаги да се подобрявам. Разбира се, последният сезон беше невероятен, но знам, че все още има аспекти от играта, в които мога да се подобря. Благодарен съм, че получавам тази награда, но мислите ми вече са насочени към събота и мача за Суперкупата”, коментира Кейн.

𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐀𝐍𝐄. 👑



The best player in the world. ✨ pic.twitter.com/7ItHNaf9DS — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2026

Специален гост на церемонията беше друг носител на “Златната обувка”, който също е играл в Байерн - Лука Тони. Легендарният италианец, спечелил приза през сезон 2005/06 с Фиорентина, се пошегува, че настоящият голмайстор трябва да спре да чупи всички рекорди на мюнхенския гранд, като добави, че той заслужава да спечели и тазгодишната “Златна топка”.

Luca Toni to Harry Kane: "You deserve to win the Ballon d'Or" pic.twitter.com/tToTdKQ10H — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 19, 2026

Клубният шеф Ян-Кристиан Дреезен пък се изказа ласкаво за Кейн. “Хари за трети пореден път е голмайстор номер 1 на Бундеслигата. Той вкара общо 61 гола, а с тези за националния отбор нарастват на 73 през последния сезон. Само Лионел Меси има повече голове за една кампания през настоящия век. Това показва историческото значение. Хари е изключителен играч и, независимо от головете му, специален нападател за нас, както и невероятен характер”, заяви той.

Jan-Christian Dreesen: "Harry was the Bundesliga top scorer for the third time in a row. He has scored 61 goals for FC Bayern and a total of 73 goals including the national team last season. Only Lionel Messi has scored more goals in a single season this century. That shows the… pic.twitter.com/ogXpSQQjal — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 19, 2026

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