Улм и Балкан започнаха надлъгването помежду си в ЕвроКъп

Рациофарм Улм и Балкан играят помежду си в мач от първия кръг на втория по сила клубен турнир на Стария континент - ЕвроКъп.
Улм започна новия сезон в германската Бундеслига с две поредни победи, но в последния си мач претърпя гръмко домакинско поражение с 67:90 от Вюрцбург.
Българският шампион Балкан пък стартира официално новия сезон у нас с мач за Суперкупата на България в събота срещу Черно море NAVIBULGAR.
Стартови състави:
Улм: Атамна, Уотсън, Ратаж, Симс, Шиту
Балкан: Оквера, Едже, Дюкас, Маккой, Чомче
Снимка: balkan-basket.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google