Улм и Балкан започнаха надлъгването помежду си в ЕвроКъп

Рациофарм Улм и Балкан играят помежду си в мач от първия кръг на втория по сила клубен турнир на Стария континент - ЕвроКъп.

Улм започна новия сезон в германската Бундеслига с две поредни победи, но в последния си мач претърпя гръмко домакинско поражение с 67:90 от Вюрцбург.

Българският шампион Балкан пък стартира официално новия сезон у нас с мач за Суперкупата на България в събота срещу Черно море NAVIBULGAR.

Стартови състави:

Улм: Атамна, Уотсън, Ратаж, Симс, Шиту

Балкан: Оквера, Едже, Дюкас, Маккой, Чомче

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимка: balkan-basket.com

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