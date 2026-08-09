Астън Вила преговаря с Байерн за Палиня

Астън Вила преговаря с Байерн Мюнхен за правата на Жоао Палиня, съобщи шефът на скаутското звено на бирмингамци Дамиан Видагани. Той добави, че все още няма сделка с баварците, които по информация на "Скай Спортс" предпочитат постоянен трансфер пред наем.
"Водим преговори, но все още няма сделка. Подхождаме с изключително уважение към Байерн и поддържаме приятелски отношения с техните директори Макс Еберл и Кристоф Фройнд. Поради тази причина нито искам, нито мога да коментирам преговорите в детайли", каза той за "Билд".
Байерн привлече Палиня от Фулъм през лятото на 2024 за над 50 милиона, като той изигра само 24 мача и не успя да се разпише.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages