Астън Вила преговаря с Байерн за Палиня

Астън Вила преговаря с Байерн Мюнхен за правата на Жоао Палиня, съобщи шефът на скаутското звено на бирмингамци Дамиан Видагани. Той добави, че все още няма сделка с баварците, които по информация на "Скай Спортс" предпочитат постоянен трансфер пред наем.

"Водим преговори, но все още няма сделка. Подхождаме с изключително уважение към Байерн и поддържаме приятелски отношения с техните директори Макс Еберл и Кристоф Фройнд. Поради тази причина нито искам, нито мога да коментирам преговорите в детайли", каза той за "Билд".

🚨 Aston Villa are in talks with Bayern Munich over a move for Joao Palhinha, but no agreement has been reached.



Villa director Damian Vidagany confirmed the talks and believes the midfielder would fit their plans.



Palhinha is available after Tottenham decided not to activate… pic.twitter.com/Flbkz3sylh — FootballBuzzer.Com (@FootBuzzdotcom) August 9, 2026

Байерн привлече Палиня от Фулъм през лятото на 2024 за над 50 милиона, като той изигра само 24 мача и не успя да се разпише.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages