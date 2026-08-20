Бенфика се подсили със защитник на Парма

Португалският гранд Бенфика официално обяви привличането на защитника на австралийския национален отбор Алесандро Чиркати.
22-годишният бранител пристига в Лисабон от италианския Парма, като подписа дългосрочен договор с „орлите“ до 2031 година.
Бенфика постигна споразумение с Парма за австралийски национал
Според медиите португалският клуб ще заплати 20 милиона евро за правата на играча, като в сделката са включени и допълнителни бонуси.
През изминалия сезон в Серия "А" Чиркати изигра 31 мача за Парма, в които успя да отбележи и един гол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google