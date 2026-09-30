Селекционерът на Дания: Феновете подценяват Кристиано Роналдо

Наставникът на датския национален отбор Брайън Риймер изрази мнение, че футболната общественост не оценява по достойнство качествата, присъствието и цялостния принос на Кристиано Роналдо.

„Смятам, че този футболист продължава да бъде подценяван от мнозина. Хората не осъзнават напълно огромното му значение за състава. Убеден съм, че в момента, в който той се оттегли от представителния тим, ще настъпят сериозни проблеми. Той държи всичко под изключително строг контрол и това влияние не бива да се омаловажава“, заяви Риймер пред телевизия ТВ2.

Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!

В четвъртък датчаните посрещат селекцията на Португалия в двубой от група „Д“ на най-силната дивизия в турнира Лига на нациите. Преди срещата иберийците оглавяват класирането с пълен актив от шест точки, докато скандинавците имат три пункта в своя актив.

Днес обаче ситуацията в националния отбор на Португалия ескалира и Роналдо напусна лагера на отбора, обиден от отношението на селекционера Жорже Жезус.

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