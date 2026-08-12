Анализът на Нико Петров: Веласкес изстреля Левски на седмото небе

Левски е на плейоф за Шампионска лига. „Сините“ победиха Кайрат с 1:0 в Казахстан и след успеха със същия резултат в София вече са само на една крачка от основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, но зад този успех има нещо по-важно от резултата – идеята на Хулио Веласкес.

“Още през първото полувреме испанецът търсеше начин да създаде числено предимство 4:2 в средата на терена. Чрез Сержиньо и Бала, а с Търдин и Мубарик като допълнителни опции в централната зона, Левски искаше да принуди Кайрат да направи избор. Ако домакините останеха с двама души срещу четирима, „сините“ получаваха превъзходство в центъра и възможност да развиват атаките си. Ако обаче Кайрат извадеше футболист от защитната си линия, за да изравни числеността, веднага се отваряше пространство зад линията на защитата", каза в предаването футболният анализатор на Sportal.bg.

Точно това беше големият замисъл на Веласкес – Левски да манипулира пространството, а Кайрат да бъде принуден да реагира. В един момент свободното пространство можеше да се появи зад защитниците, в друг – в самата линия на халфовете. Въпросът беше футболистите на Левски да разпознаят правилния момент и да атакуват освободената зона.

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Особено важна в разиграванията беше ролята на вратаря Светослав Вуцов. Той трябваше да бъде не просто последният човек в защитата, а допълнителен футболист при изграждането на атаката. Играта му с крака позволяваше на Левски да добави още един човек към първата фаза на притежанието и да принуди Кайрат да взема решения. Това е футболът, който Веласкес иска да вижда – не просто да владееш топката, а чрез нея да караш съперника да отваря пространство. Левски го направи достатъчно добре, за да спечели и двата мача, а сега остава да бъде направена и последната крачка.

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