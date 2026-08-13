Левски обяви програмата си до първата битка с АЕК

Левски обяви програмата си до първия сблъсък с АЕК от плейофите в Шампионската лига. "Сините" ще тренират по веднъж на ден до вторник (18 август), когато посрещат гръцкия първенец на Националния стадион.
Отложиха Славия - Левски
14 август, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите
15 август, събота:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите
16 август, неделя:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите
17 август, понеделник:
11:00 часа – тренировка – Национален стадион „Васил Левски“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути
18 август, вторник:
22:00 часа – „Левски“ – „АЕК“ (Атина) – UEFA Champions League, плейофи, първи мач – Национален стадион „Васил Левски“