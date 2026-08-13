Левски обяви програмата си до първата битка с АЕК

Левски обяви програмата си до първия сблъсък с АЕК от плейофите в Шампионската лига. "Сините" ще тренират по веднъж на ден до вторник (18 август), когато посрещат гръцкия първенец на Националния стадион.

Отложиха Славия - Левски

14 август, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

15 август, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

16 август, неделя:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

17 август, понеделник:

11:00 часа – тренировка – Национален стадион „Васил Левски“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

18 август, вторник:

22:00 часа – „Левски“ – „АЕК“ (Атина) – UEFA Champions League, плейофи, първи мач – Национален стадион „Васил Левски“

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