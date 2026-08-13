Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до първата битка с АЕК

Левски обяви програмата си до първата битка с АЕК

  • 13 авг 2026 | 16:59
  • 893
  • 0

Левски обяви програмата си до първия сблъсък с АЕК от плейофите в Шампионската лига. "Сините" ще тренират по веднъж на ден до вторник (18 август), когато посрещат гръцкия първенец на Националния стадион.

Отложиха Славия - Левски
Отложиха Славия - Левски

14 август, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

15 август, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

16 август, неделя:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

17 август, понеделник:

11:00 часа – тренировка – Национален стадион „Васил Левски“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

18 август, вторник:

22:00 часа – „Левски“ – „АЕК“ (Атина) – UEFA Champions League, плейофи, първи мач – Национален стадион „Васил Левски“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана даде повече информация за контузените

Монтана даде повече информация за контузените

  • 13 авг 2026 | 16:56
  • 492
  • 0
Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

  • 13 авг 2026 | 16:49
  • 3010
  • 4
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 27942
  • 132
Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

  • 13 авг 2026 | 15:32
  • 568
  • 0
Групата на ЦСКА за битката с Макаби

Групата на ЦСКА за битката с Макаби

  • 13 авг 2026 | 14:39
  • 5716
  • 14
Здравословни проблеми в Марица (Милево)

Здравословни проблеми в Марица (Милево)

  • 13 авг 2026 | 14:15
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 10944
  • 12
ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 35829
  • 160
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 27942
  • 132
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 41386
  • 28
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 8391
  • 3
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 10526
  • 19