Бам Адебайо остави ЛеБрон и още куп величия извън своя Топ 5 за всички времена

Бам Адебайо разкри своята класация за петимата най-велики играчи в историята на НБА, като направи впечатление с отсъствието на ЛеБрон Джеймс. Въпреки че Джеймс избра да се присъедини към Филаделфия 76ърс вместо да се завърне в Маями Хийт, Адебайо заяви, че няма лоши чувства и е щастлив за своя бивш съотборник от олимпийския отбор на САЩ.

Неговата селекция включва Коби Брайънт, Стеф Къри, Майкъл Джордан, Кевин Дюрант и Тим Дънкан.

Въпреки че 29-годишният център изключи Джеймс от списъка си, той се изказа положително за решението на ветерана като свободен агент.

Bam Adebayo names his top 5 players of all time:



Kobe Bryant

Steph Curry

Michael Jordan

Kevin Durant

Tim Duncan



No LeBron James 👀



(h/t @Sportswithseb) https://t.co/RWvUYlPorZ pic.twitter.com/xDABf9D6BP — Heat Central (@TheHeatCentral) August 2, 2026

"В добри отношения съм с Брон", каза Адебайо пред репортери. "Честно казано, смятам Брон за брат. Били сме съотборници в олимпийския отбор, но дори и преди това винаги сме водили земни разговори. Щастлив съм за него. Искаш най-доброто за някого. Оттам се започва".

Това лято Маями Хийт бяха сред няколкото отбора, които агресивно преследваха ЛеБрон Джеймс по време на силно коментирания му статут на неограничен свободен агент.

В крайна сметка опитите се оказаха неуспешни; четирикратният носител на наградата за най-полезен играч в НБА избра Филаделфия 76ърс за следващата дестинация в своята знаменита кариера.

Джеймс подписа забележителен двугодишен договор за ветерански минимум на стойност 8 милиона долара със 76ърс. Присъединявайки се към звезден състав, воден от Джоел Ембийд, Тайрийз Макси, Ви Джей Еджкомб и Джейлън Браун, той се позиционира за реален шанс да спечели пети шампионски пръстен.

След като Джеймс информира Лос Анджелис Лейкърс, че няма да се върне, ръководството на Хийт започна да си представя повторно събиране. Преди десетилетие Джеймс изведе Маями до две поредни титли и четири последователни финала в НБА. След като осъществиха грандиозна сделка за Янис Адетокунбо, Пат Райли и ръководството на клуба положиха сериозни усилия да върнат суперзвездата в Саут Бийч.

Вместо това Хийт трябва да се готвят да се изправят срещу Джеймс като съперник в дивизията. Със 76ърс, подсилени от неговото пристигане, очакването за предстоящия сезон в НБА достигна своя връх.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages