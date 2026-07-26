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Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

  • 26 юли 2026 | 15:18
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Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

Според легендата на НБА Чарлз Баркли, ЛеБрон Джеймс се нуждае от още два шампионски пръстена, за да бъде обявен за най-великия баскетболист в историята.

Членът на Залата на славата и анализаторът на ESPN Стивън Ей Смит обсъдиха историческото наследство на ЛеБрон Джеймс и какво би означавал за него евентуален престой във Филаделфия.

Смит постави въпроса: "Ако Леброн Джеймс успее и спечели пети шампионат, изпреварвайки Стеф Къри, ако изиграе последните си две години и завърши с 25 сезона в лигата, вземе две поредни титли и завоюва шести пръстен, с което ще изпревари Коби [Брайънт] и Тим Дънкън и ще се изравни с Майкъл Джордан, тогава как трябва да го оценяваме?".

Отговорът на Баркли беше категоричен: "Ако спечели две поредни титли и приключи на 44-45 години, ще кажа нещо, което никога досега не съм казвал: току-що видях най-великия баскетболист на всички времена".

Смит потърси потвърждение: "Ще признаеш ли ЛеБрон Джеймс за най-великия, ако Сиксърс вземат две поредни титли?".

"Най-вероятно, да. Ако спечели още две, трябва да си луд, за да кажеш, че не е най-добрият в историята", заключи Баркли.

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Снимки: Gettyimages

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